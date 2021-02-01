Підготовка замаху на генерала СБУ: перевіряють причетність Росії

Служба безпеки України детально вивчає можливі зв'язки колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного зі спецслужбами Російської Федерації. Його підозрюють в організації замовного вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Як видно з окремих аудіозаписів, опублікованих у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тому буде детально вивчений можливий зв'язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора", - заявив глава СБУ Іван Боканов під час виступу на закритому засіданні Комітетів Верховної ради.

За його словами, приводом для приготування замовного вбивства керівника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова є його професійна діяльність, бо він не дозволяв злочинної групи призначити своїх людей на посади в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувало аудіо-, відео - і фотодокази, що колишній заступник глави відомства Дмитро Нескоромний причетний до замаху на генерала Андрія Наумова.

Раніше полковника спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" Андрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Як замовника підозрюють колишнього заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного.