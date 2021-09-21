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Підйом води у річках, а потім - заморозки: де українцям очікувати негоди

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 09:37
Підйом води у річках, а потім - заморозки: де українцям очікувати негоди Фото: синоптики попередили про підйом води у річках та заморозки (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 21 вересня у західній Україні очікується підйом рівня води у річках через можливі опади. Крім того, 22-23 вересня частину країни накриють заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані прес-центру ДСНС.

Так, сьогодні на річках басейну Прип'яті на 0,1-0,5 м в створі поста Річиця Волинської області можливе підняття води з частковим затопленням пасовищ. (І рівень небезпеки - жовтий).

Водночас на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) очікується продовження підйому рівнів води на 0,2-0,7 м, однак без негативних наслідків.

Синоптики також попереджають, що вночі 22 вересня у західних областях очікуються заморозки 0-3 градусів.

Крім того, 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Між тим у Київській області синоптики також обіцяють різке похолодання до 0-3 градусів.

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