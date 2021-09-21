Подъем воды в реках, а затем - заморозки: где украинцам ожидать непогоды

Сегодня, 21 сентября в Западной Украине ожидается подъем уровня воды в реках из-за возможных осадков. Кроме того, 22-23 сентября часть страны накроют заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные пресс-центра ГСЧС.

Так, сегодня на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м в створе поста Речица Волынской области возможно поднятие воды с частичным затоплением пастбищ. (уровень опасности - желтый).

Одновременно на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,2-0,7 м, однако без негативных последствий.

Синоптики также предупреждают, что ночью 22 сентября в западных областях ожидаются заморозки 0-3 градусов.

Кроме того, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0-3 градусов (уровень опасности - желтый).

Между тем в Киевской области синоптики также обещают резкое похолодание до 0-3 градусов.