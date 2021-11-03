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Чому українці не хочуть вакцинуватись від коронавірусу: результати дослідження

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Київ, Середа 03 листопада 2021 10:16
Чому українці не хочуть вакцинуватись від коронавірусу: результати дослідження Фото: чому українці не хочуть вакцинуватись від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Деякі українці ще сумніваються у тому, чи вакцинуватись від коронавірусу. Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ) провів національне репрезентативне опитування, який дізнався про причини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг МОЗ.

Серед основних причин:

  • недооцінка ризиків COVID-19,
  • міфи про щеплення,
  • небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде необхідність.

Серед тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19 та не хочуть переживати реакцію на вакцини, йдеться у дослідження.

Майже чверть українців вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19, хоч насправді абсолютні протипоказання можуть мати менше одного відсотка людей.

Ті, хто не хочуть вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою чи COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі.

Важливою у процесі вакцинації є роль сімейного лікаря. 87% щеплених українців сказали, що прислухались до поради лікаря щодо вакцинації. З тих, хто ще не вакцинувались, 77% дослухались би до поради лікаря вакцинуватись.

Інформація про дослідження

Дослідження проведене у вересні-жовтні 2021 року (до запровадження "червоних зон") дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку.

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2 006 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.

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