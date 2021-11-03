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Почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса: результаты исследования

Новина українською →
Киев, Среда 03 ноября 2021 10:16
Почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса: результаты исследования Фото: почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Некоторые украинцы еще сомневаются в том, вакцинироваться ли им от коронавируса. Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) провел национальный репрезентативный опрос, который узнал о причинах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг Минздрава.

Среди основных причин:

  • недооценка рисков COVID-19,
  • мифы о прививках,
  • нежелание повторно вакцинироваться, если в этом будет необходимость.

Среди тех, кто еще не вакцинировался и не желает этого делать, большинство не доверяют вакцинам, полагают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19 и не хотят переживать реакцию на вакцины, говорится в исследовании.

Почти четверть украинцев считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, хотя на самом деле абсолютные противопоказания может иметь менее одного процента людей.

Те, кто не хотят прививаться, не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще.

Важной в процессе вакцинации является роль семейного врача. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача относительно вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировались, 77% прислушались бы к совету врача вакцинироваться.

Информация об исследовании

Исследование проведено в сентябре-октябре 2021 года (до введения "красных зон") исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка.

Опрос проводился методом телефонных интервью. Было опрошено 2 006 человек старше 18 лет, во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

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