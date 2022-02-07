"Плюсовий" тиждень у лютому. Скільки протримається потепління в Україні

На цьому тижні в Україні буде сонячна та тепла погода. Температура повітря вже піднялась, зокрема в Києві, а 11 лютого - буде ще вище.

Якою буде погода до 11 лютого, розповідає РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Завтра, 8 лютого, у всіх регіонах буде хмарно, але без опадів майже у всіх областях. Невеликий снігопад очікується у східних, Запорізькій та Херсонській областя. Температура повітря буде коливатись від -1 до +4.

9 лютого невеликий снігопад буде в північних та Полтавській областях. Температура повітря теж буде "плюсова", а на заході - до +7.

10 лютого сніг з дощем прогнозують у східних та північних областях. Але температура повітря підніметься ще вище. У західних областях потеплішає до +9.

11 лютого взагалі буде тепло. У всіх областях очікується мінлива хмарність і без опадів. На півдні потеплішає до +12.