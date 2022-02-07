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"Плюсовая" неделя в феврале. Сколько продержится потепление в Украине

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 февраля 2022 11:05
"Плюсовая" неделя в феврале. Сколько продержится потепление в Украине Фото: в Украине неделя будет теплой (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

На этой неделе в Украине будет солнечная и теплая погода. Температура воздуха уже поднялась, в частности в Киеве, а 11 февраля - будет еще выше.

Какой будет погода до 11 февраля, рассказывает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Завтра, 8 февраля, во всех регионах будет облачно, но без осадков почти во всех областях. Небольшой снегопад ожидается в восточных, Запорожской и Херсонской областях. Температура воздуха будет колебаться от -1 до + 4.

&quot;Плюсовая&quot; неделя в феврале. Сколько продержится потепление в Украине

9 февраля небольшой снегопад будет в северных и Полтавской областях. Температура воздуха тоже будет "плюсовая", а на западе - до +7.

&quot;Плюсовая&quot; неделя в феврале. Сколько продержится потепление в Украине

10 февраля снег с дождем прогнозируют в восточных и северных областях. Но температура воздуха поднимется еще выше. В западных областях потеплеет до +9.

&quot;Плюсовая&quot; неделя в феврале. Сколько продержится потепление в Украине

11 февраля вообще будет тепло. Во всех областях ожидается переменная облачность и без осадков. На юге потеплеет до +12.

&quot;Плюсовая&quot; неделя в феврале. Сколько продержится потепление в Украине

Напомним, в горах объявлено штормовое предупреждение, есть угроза схода лавин.

Отметим, синоптики дали более детальный прогноз на сегодня.

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