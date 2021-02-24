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Планово пішла: COVID-вакцину в Україну вже отримали 10 осіб

Автор: РБК-Україна

В Україні вакциновано від коронавірусу вже 10 осіб. Перші вакцини отримали лікарі в Черкасах.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав під час брифінгу.

"В Черкасах у нас вже 10 чоловік провакциновано. Першим був лікар-реаніматолог Євген Горенко", - заявив Степанов, додавши, що вакцинація "вже планово пішла".

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні сьогодні розпочалася вакцинація населення від коронавірусу. Першим щеплений лікар в Черкаській області.

Як відомо, щеплення від коронавірусу безплатне і в МОЗ обіцяли, що його зможуть отримати всі, хто забажає. Однак вакцинація проходитиме за затвердженим календарним планом, згідно з яким, першими COVID-щеплення отримають групи ризику, зокрема, медики, військові, літні люди.

Як планують в МОЗ, у період з лютого по квітень 2021 року від коронавірусу мають вакцинуватися 367 тисяч медиків зі стаціонарів та учасники ООС. Вже у квітні-травні щеплення від коронавірусу мають отримати майже 2 млн людей у віці 80+ років та працівників первинної меддопомоги.

Нагадаємо, Україна очікує на поставку першої партії вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX. Очікувалося, що вакцина прибуде в Україну до кінця лютого, але плани змінилися.

Додамо, на РБК-Україна ви можете більш детально ознайомитися з календарним планом вакцинації від коронавірусу.

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