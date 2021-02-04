В Pfizer розповіли про вакцину для України: переговори йдуть, шанси хороші

Україна має хороші шанси отримати вакцину від COVID американської Pfizer за двосторонніми контрактами. На даний момент переговори тривають.

Про це на онлайн-зустрічі "Глобальний огляд економіки України" заявила генеральний директор Pfizer Ukraine Зоряна Цілик.

Вона висловила думку, що ситуацію з пандемією COVID виправить не конкретна якась вакцина, а вакцинація, яка є складним логістичним процесом.

"Ми не можемо розпочати комунікацію дуже детальну, тому що препарат ще не зареєстрований в Україні. Ми робимо все можливе, щоб зробити це якомога швидше", - зазначив Цілик.

Вона також додала, що незгодна з тим, що Україна досі не почала вакцинацію у зв'язку з геополітичним або націоналістичним фактором.

"Це було питання ... всіх урядів, коли вони укладали ці договори ще в червні-липні, коли тільки починалася друга стадія (клінічних випробувань, - ред.). Тобто треба було трохи швидше (замовляти вакцину, - ред.). Ми докладаємо дуже значні зусилля, щоб ця вакцина була в Україні. Я можу сказати тільки те, що зараз йдуть переговори і контрактування. Надія є і хороші шанси", - підкреслила Цілик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає партію вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX. Перша партія налічуватиме понад 100 000 доз.

Україна планує почати вакцинацію орієнтовно з 15 лютого.