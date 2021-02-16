Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини від COVID в Україні

Американська фармацевтична компанія Pfizer подала документи на реєстрацію своєї вакцини від COVID в Україні.

Про це на онлайн-конференції американо-української ділової ради заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, буквально щойно надійшла інформація про те, що Pfizer подала документи і її вакцина протягом кількох днів буде зареєстрована. "Усі вакцини, які будуть зареєстровані в Україні, будуть безпечними ... Говорячи з вами, я отримав повідомлення, що Pfizer подався на реєстрацію", - зазначив Степанов.