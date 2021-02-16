Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини від COVID в Україні

Американська фармацевтична компанія Pfizer подала документи на реєстрацію своєї вакцини від COVID в Україні.
Про це на онлайн-конференції американо-української ділової ради заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, буквально щойно надійшла інформація про те, що Pfizer подала документи і її вакцина протягом кількох днів буде зареєстрована.
"Усі вакцини, які будуть зареєстровані в Україні, будуть безпечними ... Говорячи з вами, я отримав повідомлення, що Pfizer подався на реєстрацію", - зазначив Степанов.
Відзначимо, останнє дослідження в Ізаріля показало, що вакцина Pfizer на 92% знижує ризик того, що людина перехворіє на COVID-19 у важкій формі. А також на 94%, що людина взагалі буде відчувати серйозні симптоми захворювання.
Для дослідження взяли дані 1,2 млн осіб, з яких тільки половина отримала щеплення. Також стало відомо, що вакцина ефективна навіть якщо людина захворіла після вакцинації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державний експертний центр вже отримав заявку на реєстрацію вакцини AstraZeneca. Очікується, що її теж зареєструють протягом декількох днів.