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В перший день року бойовики на Донбасі сім разів порушили перемир'я

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 01 січня 2021 17:55
В перший день року бойовики на Донбасі сім разів порушили перемир'я Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

На Донбасі бойовики сім разів відкрили вогонь по українських позиціях у п'ятницю, 1 січня. Військові стріляли у відповідь.

Про це повідомляє операція Об'єднаних сил.

Біля Авдіївки бойовики стріляли кілька разів з мінометів 82-го калібру, гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Яковлівка виявили безпілотник-квадрокоптер, який у підсумку українські військові збили. Біля Водяного на Приазов'ї російські окупанти стріляли з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Неподалік Золотого-4 стріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів, біля Новолуганского - з стрілецької зброї.

Постраждалих і загиблих серед сил ООС немає. На численні обстріл українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Вранці повідомлялося, що в районі проведення операції Об'єднаних сил 1 січня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Відзначимо, в Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 58 порушень режиму припинення вогню. Ще 37 порушень - у Луганській області.

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