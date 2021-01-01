В первый день года боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие

На Донбассе боевики семь раз открыли огонь по украинским позициям в пятницу, 1 января. Военные стреляли в ответ.

Об этом сообщает операция Объединенных сил.

Возле Авдеевки боевики стреляли несколько раз из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелецкого оружия. В направлении населенного пункта Яковлевка обнаружили беспилотник-квадрокоптер, который в итоге украинские военные сбили. Возле Водяного на Приазовье российские оккупанты стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелецкого оружия. Неподалеку Золотого-4 стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Новолуганского - из стрелецкого оружия.

Пострадавших и погибших среди сил ООС нет. На многочисленные обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ.

Утром сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил 1 января зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Боевики стреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Отметим, в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 58 нарушений режима прекращения огня. Еще 37 нарушений - в Луганской области.