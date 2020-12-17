Перші партії вакцини від COVID-19 потрібно отримати в січні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне, щоб Україна отримала перші партії вакцини в січні. Поки Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

Про це Зеленський заявив під час дипломатичної конференції "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України".

"Нам необхідно отримати перші партії вакцини вже на початку наступного року - в січні, щоб почати вакцинацію в Україні. На жаль, ми поки не входимо в пріоритетні 92 країни, які можуть отримати вакцину в січні-лютому. Але ми над цим дуже сильно працюємо", - сказав президент.

Він зазначив, що питання забезпечення України ліцензованої вакциною від COVID-19 є вкрай важливим.

"Над цим завданням працюють керівництво держав, дипломатичний корпус і співробітники українських спецслужб. Інформація про країни, де найближчим часом може початися вакцинація, і де може залишитися надлишок вакцин у нас є", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, Україна очікує на поставку вакцини за програмою COVAX в першому кварталі 2021 року.

При цьому вакцинацію в Україні розраховують почати вже в лютому. Зараз йдуть переговори про закупівлі вакцини.