RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Перші партії вакцини від COVID-19 потрібно отримати в січні, - Зеленський

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне, щоб Україна отримала перші партії вакцини в січні. Поки Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

Про це Зеленський заявив під час дипломатичної конференції "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України".

"Нам необхідно отримати перші партії вакцини вже на початку наступного року - в січні, щоб почати вакцинацію в Україні. На жаль, ми поки не входимо в пріоритетні 92 країни, які можуть отримати вакцину в січні-лютому. Але ми над цим дуже сильно працюємо", - сказав президент.

Він зазначив, що питання забезпечення України ліцензованої вакциною від COVID-19 є вкрай важливим.

"Над цим завданням працюють керівництво держав, дипломатичний корпус і співробітники українських спецслужб. Інформація про країни, де найближчим часом може початися вакцинація, і де може залишитися надлишок вакцин у нас є", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, Україна очікує на поставку вакцини за програмою COVAX в першому кварталі 2021 року.

При цьому вакцинацію в Україні розраховують почати вже в лютому. Зараз йдуть переговори про закупівлі вакцини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир Зеленськийвакцина от коронавируса