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Першу дозу вакцини від COVID отримали майже 5% населення ЄС

Автор: РБК-Україна

В країнах Європейського союзу першу дозу вакцини від COVID отримали майже 5% населення. Мова йде приблизно про 22 млн вакцинованих.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"До теперішнього часу Євросоюз отримав 33 млн доз вакцин. Близько 5% - 22 млн осіб - вже вакциновано першою дозою, 7 млн осіб - двома дозами", - сказала вона.

Крім того, єврокомісар з питань охорони здоров'я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідіс оголосила, що Єврокомісія підпише другий контракт на поставку додаткових 300 млн доз вакцини Pfizer / BioNTech.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, в Європейському союзі планують ввести сертифікати про вакцинацію від COVID, але цей документ буде відрізнятися від паспорта. Сертифікат буде медичним, в ньому хочуть вказувати всі дані, пов'язані з вакцинацією.

Також повідомлялося, що ЄС і Всесвітня організація охорони здоров'я допоможуть Україні з COVID-вакцинацією, виділивши на це 40 млн євро.

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