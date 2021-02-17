Першу дозу вакцини від COVID отримали майже 5% населення ЄС

В країнах Європейського союзу першу дозу вакцини від COVID отримали майже 5% населення. Мова йде приблизно про 22 млн вакцинованих.
Про це на брифінгу в Брюсселі заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"До теперішнього часу Євросоюз отримав 33 млн доз вакцин. Близько 5% - 22 млн осіб - вже вакциновано першою дозою, 7 млн осіб - двома дозами", - сказала вона.
Крім того, єврокомісар з питань охорони здоров'я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідіс оголосила, що Єврокомісія підпише другий контракт на поставку додаткових 300 млн доз вакцини Pfizer / BioNTech.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, в Європейському союзі планують ввести сертифікати про вакцинацію від COVID, але цей документ буде відрізнятися від паспорта. Сертифікат буде медичним, в ньому хочуть вказувати всі дані, пов'язані з вакцинацією.
Також повідомлялося, що ЄС і Всесвітня організація охорони здоров'я допоможуть Україні з COVID-вакцинацією, виділивши на це 40 млн євро.