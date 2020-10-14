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Переселенців звільнили від туристичного збору за тимчасове житло

Новость на русском → Україна, Середа 14 жовтня 2020 09:05
Переселенців звільнили від туристичного збору за тимчасове житло Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні з середи, 14 жовтня, переселенців звільнили від сплати туристичного збору. Чинності набрав відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У законі прописано, що звільняються від сплати турзбору внутрішньо переміщені особи, які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), а інформація про адресу таких місць вказана в довідці про взяття на облік переселенця як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

Раніше, а саме 23 листопада 2018 року, до статті 268 Податкового кодексу, яка регулює питання стягнення туристичного збору, внесли зміни.

Згідно з ними, ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади. У цій же статті визначався перелік осіб, які звільняються від сплати такого збору, однак ВПЛ серед них не було.

Нагадаємо, в понеділок проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна раніше, 17 вересня парламент прийняв цей законопроект у другому читанні, за нього проголосували 317 нардепів.

Крім того, в кінці травня набув чинності закон про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців.

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