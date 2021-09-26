Перетнули 80%-й бар'єр за вихідні: всі школи Одеси продовжать роботу з понеділка
За вихідні всі школи Одеси перетнули 80% бар'єр вакцинації співробітників. З понеділка вони продовжать роботу в штатному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич заявила, що всі школи можуть продовжувати працювати, не йдучи на дистанційне навчання.
До введення "жовтої" епідемічної зони 23 вересня не були готові дев'ять міських шкіл: № 51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111 і Європейський ліцей.
23 і 24 числа вони працювали очно, оскільки всі невакциновані працівники зробили ПЛР-тести.
"На вихідних же вони поліпшили статистику по щепленнях і перетнули 80%-й бар'єр вакцинації, необхідний для продовження роботи", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області майже половина шкіл перейшла на дистанційне навчання.
РБК-Україна писало, що Львівська область перевела на дистанційку понад 85% шкіл.