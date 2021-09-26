Пересекли 80%-й барьер за выходные: все школы Одессы продолжат работу с понедельника

За выходные все школы Одессы пересекли 80% барьер вакцинации сотрудников. С понедельника они продолжат работу в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" .

Директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич заявила, что все школы могут продолжать работать, не уходя на дистанционное обучение.

К введению "желтой" эпидемической зоны 23 сентября не были готовы девять городских школ: № 51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111 и Европейский лицей.

23 и 24 числа они работали очно, поскольку все невакцинированные работники сделали ПЦР-тесты.

"На выходных же они улучшили статистику по прививкам и пересекли 80%-й барьер вакцинации, необходимый для продолжения работы", - говорится в сообщении.