Пенсії, субсидії та соціалка: Мінцифри анонсувало нові послуги в "Дії"
Фото: Мінцифри анонсувало нові послуги в "Дії" (diia.gov.ua)
Мінцифри незабаром розширить можливості "Дії" десятьма новими послугами. Уряд підтримав відповідну постанову.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства та Комітета цифрової трансформації України.
Вже незабаром у додатку "Дія" з’являться нові послуги, серед яких:
- оформлення житлової субсидії;
- отримання пенсії;
- отримання державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям;
- отримання соціальних послуг.
В межах пілотного проєкту, Мінцифри запроваджує:
- отримання соціальної допомоги на дітей, на дітей одиноким матерям, на важкохворих дітей;
- отримання соціальної допомоги під час усиновлення дитини.
"Також люди зможуть на порталі Дія отримувати пенсії, звертатися за наданням соціальних послуг та призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", - відзначає пресслужба.