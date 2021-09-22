Пенсии, субсидии и социалка: Минцифры анонсировало новые услуги в "Дия"
Фото: Минцифры анонсировало новые услуги в "действии" (diia.gov.ua)
Мінцифри вскоре расширит возможности "Дии" десятью новыми услугами. Правительство поддержало соответствующее постановление.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.
Уже вскоре в приложении "Дия" появятся новые услуги, среди которых:
- оформление жилищной субсидии;
- получение пенсии;
- получение государственной соцпомощи малообеспеченным семьям;
- получение социальных услуг.
В рамках пилотного проекта, Минцифры вводит:
- получение социальной помощи на детей, на детей одиноким матерям, на тяжелобольных детей;
- получение социальной помощи при усыновлении ребенка.
"Также люди смогут на портале "Дия" получать пенсии, обращаться за предоставлением социальных услуг и назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги", - отмечает пресс-служба.