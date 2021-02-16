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Пацієнти лежать в коридорах: у COVID-лікарні Івано-Франківська закінчилися ліжка

Автор: РБК-Україна

В Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська, яка приймає пацієнтів з COVID, закінчилися ліжка. У зв'язку з цим госпіталізовані буквально лежать у коридорах та їдальнях.

Про це на нараді заявила начальник управління охорони здоров'я міської ради Марія Бойко.

За її словами, в цій лікарні задіяні всі ліжка. Напередодні до лікарні потрапили 95 пацієнтів, з них 79 з пневмоніями. При цьому на сьогодні 89 осіб перебувають на кисневій терапії. Додаткові ліжко-місця розгортаються в інших лікарнях.

"На сьогодні Центральна міська клінічна лікарня практично не має жодного вільного ліжка. Тобто всі фізичні ліжка, які тільки були в лікарні, нові, старі... всі задіяні. Пацієнти лежать в коридорах, в їдальнях, в кабінетах лікарів", - додала Бойко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Івано-Франківська область залишається лідером по захворюваності в Україні. За минулу добу там виявили ще понад 600 нових випадків COVID.

Також повідомлялося, що динаміка захворюваності в цій області схожа на ту, яка була в Чернівецькій області на початку пандемії.

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Новини України Івано-ФранківськбольницаCOVID-19
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