Пацієнти лежать в коридорах: у COVID-лікарні Івано-Франківська закінчилися ліжка

В Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська, яка приймає пацієнтів з COVID, закінчилися ліжка. У зв'язку з цим госпіталізовані буквально лежать у коридорах та їдальнях.

За її словами, в цій лікарні задіяні всі ліжка. Напередодні до лікарні потрапили 95 пацієнтів, з них 79 з пневмоніями. При цьому на сьогодні 89 осіб перебувають на кисневій терапії. Додаткові ліжко-місця розгортаються в інших лікарнях.

"На сьогодні Центральна міська клінічна лікарня практично не має жодного вільного ліжка. Тобто всі фізичні ліжка, які тільки були в лікарні, нові, старі... всі задіяні. Пацієнти лежать в коридорах, в їдальнях, в кабінетах лікарів", - додала Бойко.