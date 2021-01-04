Паніотто оцінив зміни в рейтингах Зеленського та "Слуги народу"

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив, що рейтинги президента України Володимира Зеленського непогані, а у "Слуги народу" - гірше як для партії. При цьому рейтинг президента залишається на тому ж рівні, що і під час першого туру виборів.

Про це Паніотто розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо порівнювати з тим, що було у інших команд у владі, то у Володимира Зеленського рейтинги взагалі непогані, а в "Слуги народу" - гірше як для партії", - заявив він.

За його словами, відсоток довіри до Зеленського впав дуже сильно.

"Річ у тому, що є різні питання, які ми ставимо: це питання підтримки політика, питання довіри, питання схвалення або несхвалення. І ось відсоток довіри (Зеленського, - ред.) дуже сильно впав. А електоральний рейтинг кардинально відрізняється від показників схвалення діяльності, підтримки діяльності, довіри", - зазначив соціолог.

При цьому він додав, що електоральний рейтинг президента залишається таким же, як було спочатку, під час першого туру виборів.

"Якщо порівнювати з результатами другого туру, то Зеленський, дійсно, упав, Порошенко підвищився. І співвідношення вже не 73 на 25, а приблизно 60 на 30, в залежності від похибки опитування", - зазначив Паніотто.

Нагадаємо, Паніотто заявив, що Зеленський залишається лідером електоральних симпатій з-за відсутності альтернативи, попри падіння довіри до нього.

Крім того, за даними опитування КМІС, наприкінці грудня 2020 року на президентських виборах найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 27%.