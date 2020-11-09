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Пандемія COVID-19 вийшла за рамки надзвичайної ситуації, - ВООЗ

Новость на русском → Женева, Понеділок 09 листопада 2020 13:10
Пандемія COVID-19 вийшла за рамки надзвичайної ситуації, - ВООЗ Фото: Тедрос Аданом Гебрейсус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні пандемія COVID-19 вже вийшла за рамки звичайної надзвичайної ситуації. Кількість підтверджених заражень перевищила 50 млн осіб.

Про це на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я заявив директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

"Ми віддані захисту людей в умовах надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, але пандемія COVID-19 вже вийшла за рамки просто надзвичайної ситуації", - заявив Гебрейсус.

Він також додав, що вакцина має розглядатися як суспільне благо, а не товар.

"Пандемія COVID19 показала, що більш здорове населення, загальне охоплення послугами охорони здоров'я та глобальна безпека в галузі охорони здоров'я тісно взаємопов'язані", - додав голова ВООЗ.

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила, що світу треба зайнятися підготовкою до нової пандемії. При цьому в організації не уточнили, про яку саме масову хворобу йдеться на цей раз.

Також директор ВООЗ у Європі Ханс Клюге назвав запровадження загальнонаціонального карантину для боротьби з коронавірусом крайнім заходом. Такі обмеження завдають сильної шкоди економіці, психічному здоров'ю людей і збільшують масштаб домашнього насильства.

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