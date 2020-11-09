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Пандемия COVID-19 вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ

Новина українською → Женева, Понедельник 09 ноября 2020 13:10
Пандемия COVID-19 вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Украина

На сегодня пандемия COVID-19 уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Число подтвержденных заражений превысило 50 млн человек.

Об этом на Всемирной ассамблее здравоохранения заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", - заявил Гебреисус.

Он также добавил, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

"Пандемия COVID19 показала, что более здоровое население, всеобщий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны", - добавил глава ВОЗ.

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии. При этом в организации не уточнили, о какой именно массовой болезни идет речь на этот раз.

Также директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге назвал введение общенационального карантина для борьбы с коронавирусом крайней мерой. Такие ограничения наносят сильный вред экономике, психическому здоровью людей и увеличивают масштаб домашнего насилия.

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