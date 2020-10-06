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У ОЗХЗ підтвердили наявність "Новачка" в аналізах Навального

Автор: РБК-Україна

Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) передала Німеччині доповідь, що стосується отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Експерти організації виявили в крові та сечі Навального біомаркери інгібітори холінестерази.

Про це йдеться в поширеній заяві організації.

"Результати аналізу підтверджують, що біомаркери антихолінестеразного засобу в аналізах крові і сечі Навального мають аналогічні структурні характеристики, що й отруйні речовини, додані в програму з хімікатів Конвенції із заборони хімічної зброї в листопаді 2019 року (які на Заході називають "Новачками" - ред.)", - йдеться у звіті.

Крім того, в ОЗХЗ заявили, що речовина в організмі Навального аналогічне за характеристиками "Новачкові", але раніше в списках заборонених хімікатів не означає.

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У заяві йдеться, що ОЗХЗ направила Німеччини доповідь щодо інциденту з Навальним.

Раніше представництво Британії при ОЗХЗ заявило про те, що технічний аналіз організації підтвердив наявність слідів "Новачка" в організмі Навального.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що якщо ОЗХО підтвердить отруєння опозиціонера Олексія Навального бойовою отрутою "Новачок", Росії не вдасться уникнути санкцій.

Крім того, Навальний заявив, що за його отруєнням варто президент Росії Володимир Путін.

Німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що Євросоюз повернеться до обговорення реакції на інцидент з Навальним через два тижні.

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