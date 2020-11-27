Опалювальний сезон розпочався по всій Україні, - "Нафтогаз"

Станом на кінець листопада опалювальний сезон розпочався у всіх регіонах України. Затримка подачі тепла в окремих населених пунктах склала майже півтора місяця.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Нафтогазу України".

Повідомляється, що опалювальний сезон почався по всій країні, але для вирішення боргових проблем потрібні зусилля місцевої влади. Затримка з подачею опалення була пов'язана з тим, що деякі виробники тепла не тільки накопичили критичні борги, але і дотягли цю ситуацію до холодів.

"Один із кричущих прикладів - місто Куп'янськ Харківської області, де через безгосподарність місцевої влади люди мали перекривати дорогу і таким чином спонукати керівників до дій", - зазначила директор департаменту операційної діяльності "Нафтогазу" Ірина Журавльова.

Нагадаємо, станом на вчора в Україні працювали ще 99,99% котелень. Зокрема, у Куп'янську не опалювалися ще більше двох десятків будинків.

Раніше "Нафтогаз" попереджав про загрозу зриву опалювального сезону в 24 містах.