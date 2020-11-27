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Отопительный сезон начался по всей Украине, - "Нафтогаз"

Новина українською → Киев, Пятница 27 ноября 2020 17:49
Отопительный сезон начался по всей Украине, - "Нафтогаз" Фото: отопление включили по всей Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на конец ноября отопительный сезон начался во всех регионах Украины. Задержка подачи тепла в отдельных населенных пунктах составила почти полтора месяца.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза Украины".

Сообщается, что отопительный сезон начался по всей стране, но для решения долговых проблем нужны усилия местной власти. Задержка с подачей отопления была связана с тем, что некоторые производители тепла не только накопили критические долги, но и дотянули эту ситуацию к холодам.

"Один из вопиющих примеров - город Купянск Харьковской области, где из-за бесхозяйственности местных властей люди должны были перекрывать дорогу и таким образом побудить управленцев к действиям", - отметила директор департамента по операционной деятельности "Нафтогаза" Ирина Журавлева.

Напомним, по состоянию на вчера в Украине работали еще 99,99% котельных. В частности, в Купянске не отапливались еще более двух десятков домов.

Ранее "Нафтогаз" предупреждал об угрозе срыва отопительного сезона в 24 городах.

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