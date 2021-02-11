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Скасувати або відкласти: "Слуги народу" проти штрафів за порушення "мовного закону"

Новость на русском → Україна, Четвер 11 лютого 2021 14:21
Скасувати або відкласти: "Слуги народу" проти штрафів за порушення "мовного закону" Фото: плакат (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Депутати Верховної ради від фракції "Слуга народу" подали в парламент два законопроекти проти штрафів за порушення "мовного закону". Один проект пропонує їх скасувати, а другий - відкласти дію.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Законопроекти зареєстровані під №4638 і №4638-2.

Проект закону №4638 пропонує вилучити зі статті 57 закону пункти про накладення штрафів за порушення закону. При цьому проект хоче надати бізнесу право оскаржувати до суду рішення Уповноваженого із захисту державної мови або його представників, за порушення закону у сфері застосування держмови.

Альтернативний до нього законопроект №4638-2 передбачає відкласти штрафи за порушення закону на 1,5 року.

"Прийняття законопроекту сприятиме полегшенню умов ведення господарської діяльності в умовах поширення коронавірусної інфекції COVID-19, а також уніфікує терміни набрання чинності нормами закону, що встановлюють штрафні санкції за порушення ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - розраховують автори альтернативного проекту.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь пояснив, що штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою з'являться у 2022 році. Але і штрафувати будуть не всіх підряд.

Як писало РБК-Україна, норма закону про обов'язковість обслуговування українською мовою набрала чинності з 16 січня 2021 року.

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