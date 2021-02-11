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Отменить или отложить: "Слуги народа" против штрафов за нарушение "языкового закона"

Новина українською → Украина, Четверг 11 февраля 2021 14:21
Отменить или отложить: "Слуги народа" против штрафов за нарушение "языкового закона" Фото: плакат (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Депутаты Верховной рады от фракции "Слуга народа" подали в парламент два законопроекта против штрафов за нарушение "языкового закона". Один проект предлагает их отменить, а второй - отложить действие.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Законопроекты зарегистрированы под №4638 и №4638-2.

Проект закона №4638 предлагает изъять из статьи 57 закона пункты о наложении штрафов за нарушение закона. При этом проект хочет предоставить бизнесу право обжаловать в суд решения Уполномоченного по защите государственного языка или его представителей, за нарушение закона в сфере применения госязыка.

Альтернативный к нему законопроект №4638-2 предусматривает отложить штрафы за нарушение закона на 1,5 года.

"Принятие законопроекта будет способствовать облегчению условий ведения хозяйственной деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также унифицирует сроки вступления в силу норм закона, устанавливающих штрафные санкции за нарушение ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - рассчитывают авторы альтернативного проекта.

Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь объяснил, что штрафы за отказ обслуживать клиентов на украинском языке появятся в 2022 году. Но и штрафовать будут не всех подряд.

Как писало РБК-Украина, норма закона об обязательности обслуживания на украинском языке вступила в силу с 16 января 2021 года.

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