Україна може назавжди залишитися на "зимовому" часі. Рада хоче скасувати переведення годинників

В Україні зробили крок до відмови від переведення годинників. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №4201.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 277 парламентаріїв.
"Щороку перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня... Сподіваємося, що у разі підтримки Верховною радою, це сезонне переведення стрілок годинника стане останнім, оскільки в законопроекті чітко передбачено, що сезонний перехід часу не застосовується", - вказано у пояснювальній записці.
Раніше перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук зазначав, що документ також спрямований на протидію агресії з боку Росії.
"Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора... Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - підкреслював він.
Нагадаємо, відповідний законопроект у Раду внесли у жовтні 2020 року. Стефанчук звертав увагу на доведеність негативного впливу щорічного переходу на літній час і повернення на поясний на здоров’я людей.
Як писало РБК-Україна, у понеділок замглави ВР закликав нардепів проголосувати закон про скасування переведення годинників в Україні.