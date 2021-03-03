Україна може назавжди залишитися на "зимовому" часі. Рада хоче скасувати переведення годинників

В Україні зробили крок до відмови від переведення годинників. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №4201.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 277 парламентаріїв.

"Щороку перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня... Сподіваємося, що у разі підтримки Верховною радою, це сезонне переведення стрілок годинника стане останнім, оскільки в законопроекті чітко передбачено, що сезонний перехід часу не застосовується", - вказано у пояснювальній записці.

Раніше перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук зазначав, що документ також спрямований на протидію агресії з боку Росії.

"Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора... Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - підкреслював він.