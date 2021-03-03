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Україна може назавжди залишитися на "зимовому" часі. Рада хоче скасувати переведення годинників

Новость на русском → Україна, Середа 03 березня 2021 12:57
Україна може назавжди залишитися на "зимовому" часі. Рада хоче скасувати переведення годинників Фото: переведення годинників (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні зробили крок до відмови від переведення годинників. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №4201.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 277 парламентаріїв.

"Щороку перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня... Сподіваємося, що у разі підтримки Верховною радою, це сезонне переведення стрілок годинника стане останнім, оскільки в законопроекті чітко передбачено, що сезонний перехід часу не застосовується", - вказано у пояснювальній записці.

Раніше перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук зазначав, що документ також спрямований на протидію агресії з боку Росії.

"Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора... Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - підкреслював він.

Нагадаємо, відповідний законопроект у Раду внесли у жовтні 2020 року. Стефанчук звертав увагу на доведеність негативного впливу щорічного переходу на літній час і повернення на поясний на здоров’я людей.

Як писало РБК-Україна, у понеділок замглави ВР закликав нардепів проголосувати закон про скасування переведення годинників в Україні.

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