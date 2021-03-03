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Украина может навсегда остаться на "зимнем" времени. Рада хочет отменить перевод часов

Новина українською → Украина, Среда 03 марта 2021 12:57
Украина может навсегда остаться на "зимнем" времени. Рада хочет отменить перевод часов Фото: перевод часов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине сделали шаг к отказу от перевода часов. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4201.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 277 парламентариев.

"Каждый год переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября... Надеемся, что в случае поддержки Верховной радой, этот сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется", - указано в пояснительной записке.

Ранее первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук отмечал, что документ также направлен на противодействие агрессии со стороны России.

"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора... Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - подчеркивал он.

Напомним, соответствующий законопроект в Раду внесли в октябре 2020 года. Стефанчук обращал внимание на доказанность негативного влияния ежегодного перехода на летнее время и возвращение на поясное на здоровье людей.

Как писало РБК-Украина, в понедельник замглавы ВР призвал нардепов проголосовать закон об отмене перевода часов в Украине.

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