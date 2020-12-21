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Ослабление иммунитета и норки: названы возможные причины мутации коронавируса

Новина українською → Киев, Понедельник 21 декабря 2020 15:37
Ослабление иммунитета и норки: названы возможные причины мутации коронавируса Фото: медработник (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Центр общественного здоровья назвал возможные причины появления нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который сейчас распространяется в Великобритании и других странах. Сейчас есть два возможных объяснения мутации коронавируса.

Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Первое объяснение - новый штамм коронавируса мог образоваться из-за инфекции у пациента с иммуносупрессией, то есть ослаблением иммунитета. Такая продолжительная инфекция, как объясняют в ЦОЗ, может привести к накоплению мутаций с повышенной скоростью.

Мутация коронавируса также могла произойти из-за заболевания животных. Ученые владеют данными о том, что шиповой протеин нового вида коронавируса имеет сходство со штаммом вируса, который обнаружили у норок из Дании.

"На сегодня нет признаков повышенной тяжести инфекции (или смертности), связанных с этим вариантом SARS-CoV-2. Так же пока нет доказательств того, что он влияет на действие вакцины или лечение", - подчеркнули в ЦОЗ.

Напомним, новый тип коронавируса обнаружили в Британии, Нидерландах, Южно-Африканской Республике, Дании и Австралии. Мутировавший коронавирус быстрее распространяется, но при этом не опаснее, чем другие виды.

Как писало РБК-Украина, в Британии новый вид коронавируса зафиксировали еще в сентябре, но распространяться он начал в середине ноября.

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