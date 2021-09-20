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Осінній карантин. В якій зоні Україна сьогодні

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Україна, Понеділок 20 вересня 2021 11:42
Осінній карантин. В якій зоні Україна сьогодні Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Адаптивний карантин з поділом України на кольорові зони продовжує діяти. Станом на 20 вересня вся країна знаходиться в "зеленій" зоні, але найближчим часом очікується перехід в "жовту".

Детальніше про зони карантину - в матеріалі РБК-Україна нижче.

"Зелена" зона

Згідно з даними МОЗ, Україна знаходиться в "зеленій" зоні карантину. Разом з тим, у 11 областях рівень госпіталізацій не відповідає даній зоні. Йдеться про такі регіони, як:

  1. Вінницька область,
  2. Волинська область,
  3. Дніпропетровська область,
  4. Житомирська область,
  5. Закарпатська область,
  6. Луганська область,
  7. Миколаївська область,
  8. Рівненська область,
  9. Сумська область,
  10. Харківська область,
  11. Черкаська область.

"Жовта" зона

Найближчим часом очікується перехід всієї країни в "жовту" зону. Цього року Кабмін змінив правила карантину для цієї зони, передбачивши привілеї для вакцинованих. Нові правила набули чинності з сьогоднішнього дня, 20 вересня. І як тільки Держкомісія ТЕБ і НС прийме рішення про перехід в "жовту" зону, вони почнуть застосовуватися.

Зокрема, нові правила вводять два види covid-сертифікатів, які також будуть кольоровими. Так, "жовтий" сертифікат (термін дії 120 днів) отримають ті, у кого є одне щеплення від коронавірусу, а "зелений" (термін дії 365 днів) видаватимуть українцям з повним курсом вакцинації. Крім вакцинації, сертифікат видаватимуть і для підтвердження негативного ПЛР-тесту і перенесеної хвороби.

Також нові правила регламентують роботу шкіл. У "жовтій" зоні зможуть працювати ті заклади освіти, в яких у 80% педагогів є "жовтий" covid-сертифікат.

У "жовтій" зоні передбачені обмеження по числу відвідувачів кіно і театрів (50% залу), а також спортзалів і фітнесцентрів (одна людина на 10 кв.метрів). Однак, при наявності вакцинації обмежень можна уникнути.

"Червона" зона

Більш жорсткі обмеження передбачені в "червоній" зоні. Тут умовою роботи як шкіл, так і бізнесу, є стовідсоткова наявність covid-сертифікатів і тільки зелених.

Варто відзначити, що на даний момент Кабмін не планує обмежувати роботу транспорту навіть в "червоній" зоні. Також не планують вводити вимогу про наявність вакцинації для проїзду. Разом з тим, водії повинні бути вакциновані.

Осінній карантин. В якій зоні Україна сьогодні

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