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Осінні канікули в школах можуть початися до 15 жовтня через ситуацію з COVID-19

Автор: Максим Зайченко

В Україні осінні канікули в школах можуть початися до 15 жовтня через ситуацію з захворюваністю на коронавірус. Відповідне рішення місцевій владі рекомендують прийняти за результатами наради у президента Володимира Зеленського.

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Про це Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Осінні канікули в школах повинні початися раніше. Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня", - повідомив він про рішення, яке ухвалили на нараді.

Нагадаємо, раніше в Міносвіти звернулися до органів місцевої влади з проханням перевести заклади освіти на дистанційне навчання на наступні два тижні.

При цьому у МОН наголосили, що не будуть нікого примушувати вводити "дистанційку".

Також РБК-Україна писало, що президенту Володимиру Зеленському планують запропонувати ввести в Україні так званий карантин "вихідного дня" і перевести школи на дистанційне навчання.

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