RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ "Щастя" і "Золоте"

Автор: РБК-Україна

Завтра, 10 листопада, незважаючи на відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Золоте" і "Щастя", не буде відкрито пропуск за цими дорожнім коридорами. Окупаційна влада окремих районів Луганської області вважає, що відкриття КПВВ не погоджено.

Про це заявила представник так званої "Луганської народної республіки" Ольга Кобцева, передають сепаратистські ЗМІ.

За її словами, КПВВ не будуть працювати, оскільки Україна нібито змінила переговорну позицію і відмовилася обладнати пункт пропуску "Щастя" для проїзду автомобілів.

"У дорожній карті однозначно говориться, що автомобільний пункт пропуску - це пропуск автомобілів і вантажних машин. Одночасне відкриття пунктів пропуску завтра з ранку не відбудеться", - додала Кобцева.

Популярні новини

Вона також підкреслила, що графік роботи КПВВ нібито не було погоджено.

Нагадаємо, раніше представники окремих районів Донецької області відмовилися відновити пропуск у всіх КПВВ. Там підкреслили, що продовжить працювати тільки КПВВ "Оленівка" (два дні на тиждень), а непогоджене відновлення пропуску на всіх пунктах нібито погіршить епідеміологічну ситуацію в регіоні.

У той же час українська сторона поки не відреагувала на заяви ОРДЛО. Поки відомо, що КПВВ завтра відкриються, а штаб операції Об'єднаних сил уточнив графік роботи.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України СчастьеЗолотоеКПВВ