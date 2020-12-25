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На околицях Криму помітили колону військової техніки РФ 

Новость на русском → Крим, П'ятниця 25 грудня 2020 06:27
На околицях Криму помітили колону військової техніки РФ  Фото: російська військова техніка у Криму (Скріншот відео Крим.Реалії)
Автор: Даша Харченко

У північній частині окупованого Криму помітили колону військової техніки з Росії. Її помітили в районі села Ішунь в напрямку Красноперекопська.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення. Частина вантажівок буксирували артилерійську зброю.

Трохи згодом після проходження колони в ту ж сторону прослідувало два танковози, які транспортували всюдихідні тягачі МТ-ЛБ.

Нагадаємо, в окупованому Криму винесли два нових вироки та завели ще три кримінальні справи за так зване ухилення від служби в лавах Збройних сил РФ. Всього в Криму було зафіксовано 147 кримінальних справ за ухилення від служби.

РБК-Україна писало, що Росія продовжує порушувати права людини в окупованому Криму. Близько 100 громадян України незаконно утримують на території півострова за політично мотивовані звинувачення.

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