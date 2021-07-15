Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців

Європейський союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію країн-учасниць ЄС в період пандемії COVID-19. У нього потрапила Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради Європи.
"Після розгляду в рамках рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. У список була додана Україна", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що зі списку безпечних країн виключили Руанду і Таїланд.
На сьогодні в список країн входять 23 країни. Зокрема:
Список цих країн буде переглядатися кожні два тижні і в разі необхідності може оновлюватися.
Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.
Цей список є рекомендацією для держав ЄС, а рішення кого пускати, а кого не пускати, держави ухвалюють самостійно.