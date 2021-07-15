Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
Європейський союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію країн-учасниць ЄС в період пандемії COVID-19. У нього потрапила Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради Європи.
"Після розгляду в рамках рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. У список була додана Україна", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що зі списку безпечних країн виключили Руанду і Таїланд.
На сьогодні в список країн входять 23 країни. Зокрема:
- Албанія,
- Вірменія,
- Австралія,
- Азербайджан,
- Боснія і Герцеговина,
- Бруней-Даруссалам,
- Канада,
- Ізраїль,
- Японія,
- Йорданія,
- Ліван,
- Чорногорія,
- Нова Зеландія,
- Катар,
- Молдова,
- Північна Македонія,
- Саудівська Аравія,
- Сербія,
- Сінгапур,
- Південна Корея,
- Україна,
- Сполучені Штати,
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
Список цих країн буде переглядатися кожні два тижні і в разі необхідності може оновлюватися.
Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.
Цей список є рекомендацією для держав ЄС, а рішення кого пускати, а кого не пускати, держави ухвалюють самостійно.