Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців

Європейський союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію країн-учасниць ЄС в період пандемії COVID-19. У нього потрапила Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради Європи .

"Після розгляду в рамках рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. У список була додана Україна", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що зі списку безпечних країн виключили Руанду і Таїланд.

На сьогодні в список країн входять 23 країни. Зокрема:

Албанія,

Вірменія,

Австралія,

Азербайджан,

Боснія і Герцеговина,

Бруней-Даруссалам,

Канада,

Ізраїль,

Японія,

Йорданія,

Ліван,

Чорногорія,

Нова Зеландія,

Катар,

Молдова,

Північна Македонія,

Саудівська Аравія,

Сербія,

Сінгапур,

Південна Корея,

Україна,

Сполучені Штати,

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Список цих країн буде переглядатися кожні два тижні і в разі необхідності може оновлюватися.

Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Цей список є рекомендацією для держав ЄС, а рішення кого пускати, а кого не пускати, держави ухвалюють самостійно.