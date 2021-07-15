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Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців

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Четвер 15 липня 2021 19:00
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців Фото: ЄС рекомендував відкрити кордони для українців (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію країн-учасниць ЄС в період пандемії COVID-19. У нього потрапила Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради Європи.

"Після розгляду в рамках рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. У список була додана Україна", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що зі списку безпечних країн виключили Руанду і Таїланд.

На сьогодні в список країн входять 23 країни. Зокрема:

  • Албанія,
  • Вірменія,
  • Австралія,
  • Азербайджан,
  • Боснія і Герцеговина,
  • Бруней-Даруссалам,
  • Канада,
  • Ізраїль,
  • Японія,
  • Йорданія,
  • Ліван,
  • Чорногорія,
  • Нова Зеландія,
  • Катар,
  • Молдова,
  • Північна Македонія,
  • Саудівська Аравія,
  • Сербія,
  • Сінгапур,
  • Південна Корея,
  • Україна,
  • Сполучені Штати,
  • Китай, за умови підтвердження взаємності.

Список цих країн буде переглядатися кожні два тижні і в разі необхідності може оновлюватися.

Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Цей список є рекомендацією для держав ЄС, а рішення кого пускати, а кого не пускати, держави ухвалюють самостійно.

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