Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев

Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19. В него попала Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы .

"После рассмотрения в рамках рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В список была добавлена Украина", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из списка безопасных стран исключили Руанду и Таиланд.

На сегодняшний день в список стран входят 23 страны. В частности:

Албания,

Армения,

Австралия,

Азербайджан,

Босния и Герцеговина,

Бруней-Даруссалам,

Канада,

Израиль,

Япония,

Иордания,

Ливан,

Черногория,

Новая Зеландия,

Катар,

Молдова,

Северная Македония,

Саудовская Аравия,

Сербия,

Сингапур,

Южная Корея,

Украина,

Соединенные Штаты,

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Этот список является рекомендацией для государств ЕС, а решение кого пускать, а кого не пускать, государства принимают самостоятельно.