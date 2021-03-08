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Обстрілювали з гранатометів: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"

Новость на русском → Донбас, Понеділок 08 березня 2021 18:07
Обстрілювали з гранатометів: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу" Фото: військові із зони ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Російські бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції українських військових у понеділок, 8 березня. Обійшлося без втрат серед особового складу ЗСУ.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Біля Водяного на Приазов'ї окупанти стріляли з гранатометів різних систем, а неподалік Пісків - зі стрілецької зброї. Також біля неселенного пункту Золоте-4 бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, автоматичного станкового і ручного протитанкового гранатометів.

На всі обстріл сили ООС стріляли у відповідь. Про порушення домовленостей про припинення вогню українська сторона повідомила представників ОБСЄ.

Вранці повідомлялося, що за минулу добу, 7 березня, на Донбасі було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових не було.

У той же час Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала за добу 105 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість - у Донецькій області.

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Обстрілювали з гранатометів: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"
Обстрілювали з гранатометів: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"
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