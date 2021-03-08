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Обстреливали из гранатометов: боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"

Новина українською → Донбасс, Понедельник 08 марта 2021 18:07
Обстреливали из гранатометов: боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину" Фото: военные из зоны ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Российские боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских военных в понедельник, 8 марта. Обошлось без потерь среди личного состава ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Возле Водяного на Приазовье оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, а неподалеку Песков - из стрелецкого оружия. Также возле неселенного пункта Золотое-4 боевики вели огонь из стрелецкого оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

На все обстрелы силы ООС стреляли в ответ. О нарушении договоренностей о прекращении огня украинская сторона оповестила представителей ОБСЕ.

Утром сообщалось, что за прошедшие сутки, 7 марта, на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных не было.

В то же время Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за сутки 105 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство - в Донецкой области.

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Обстреливали из гранатометов: боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"
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