Обстреливали из гранатометов: боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"
Российские боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских военных в понедельник, 8 марта. Обошлось без потерь среди личного состава ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
Возле Водяного на Приазовье оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, а неподалеку Песков - из стрелецкого оружия. Также возле неселенного пункта Золотое-4 боевики вели огонь из стрелецкого оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.
На все обстрелы силы ООС стреляли в ответ. О нарушении договоренностей о прекращении огня украинская сторона оповестила представителей ОБСЕ.
Утром сообщалось, что за прошедшие сутки, 7 марта, на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных не было.
В то же время Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за сутки 105 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство - в Донецкой области.