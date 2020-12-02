З січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську, - мовний омбудсмен

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову обслуговування. Обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде лише на його прохання.

Про це він написав у своєму Facebook.

Так, всі, хто надає послуги, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською згідно зі ст. 30 закону про державну мову.

"У супермаркеті і в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською", - нагадав Кремінь.

Раніше Тарас Кремінь заявив, що значно зросла кількість скарг на порушення "мовного закону" в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Це сталося з переходом навчання на дистанційну форму.

Нагадаємо, на початку липня Конституційний суд України розпочав розглядати конституційність "мовного" закону.

Як писало РБК-Україна, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що цей закон вимагає змін; у парламенті вже зареєстровані відповідні законопроекти.

Зазначимо, "мовний" закон набрав чинності 16 липня минулого року.