У НСЗУ розповіли, у скільки обходиться лікування госпіталізованого з COVID-19

На сьогодні за лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 Національна служба здоров’я України виплатила 11,4 млрд гривень. У середньому на одного пацієнта виходить по 45 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вказано, що НСЗУ загалом виплатила понад 19 млрд гривень медичним закладам та центрам екстреної медичної допомоги за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього.

"Протягом квітня-грудня 2020 року було госпіталізовано 253 тисяч пацієнтів з коронавірусною хворобою. З них у відділенні інтенсивної терапії перебувало майже 50 тисяч пацієнтів. Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, протягом 2020 року становила 19,6%", - інформує НСЗУ.

У грудні у порівнянні з листопадом кількість госпіталізованих з COVID-19 зменшилася на 3 тисячі. Так, у грудні госпіталізовано 60 тисяч пацієнтів. Кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню у грудні, зросла на 4 тисячі у порівнянні з листопадом. Їх загальна кількість склала майже 50 тисяч. Це 69% від усіх пролікованих пацієнтів у грудні.

Зросло у грудні й число пацієнтів, які потребували підключення до апарату ШВЛ - з понад п’яти до понад шести тисяч осіб.

Сказано, що найбільше пацієнтів з коронавірусом у грудні госпіталізували у Києві - понад 6 тисяч, а також в Одеській області - 4139 осіб, Дніпропетровській - 3869 осіб, Харківській - 3617 осіб.

Нагадаємо, в Україні зменшилось число госпіталізацій з COVID-19. Кількість госпіталізованих пацієнтів минулого тижня становила 13 555 людей.

Як писало РБК-Україна, уряд не планує продовжувати жорсткі обмеження. При цьому, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, надалі прогнозується зростання захворюваності COVID-19.