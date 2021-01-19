Новий прогноз НАН по COVID: очікується повільне загасання захворюваності

Національна академія наук України дала прогноз щодо розвитку епідемії коронавірусу в країні. Протягом наступного тижня очікується повільне загасання захворюваності.

Про це повідомляє прес-служба НАН.

Вчені відзначили, що зростання захворюваності, випадків одужання і летальності, який зафіксував за минулий тиждень, не свідчить про погіршення епідеміологічної ситуації. Це є результатом доопрацювання матеріалів у період свят.

"Аналіз кількості позитивних тестів також свідчить, що сталося, швидше, уповільнення загасання, ніж збільшення кількості нових випадків", - повідомили в НАН.

Показник летальності залишається в діапазоні 1,5-2% і демонструє стійку динаміку.

"Виходячи з аналізу даних, протягом наступного тижня можна очікувати повернення надходження даних в "нормальному" режимі, і повернення до тенденції повільного згасання, чому також сприятиме початок дії нових карантинних обмежень, які були впроваджені після 8-го січня", - додали вчені.

Раніше вчені НАН прогнозували, що захворюваність COVID-19 продовжить бути на низькому рівні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили майже 4 тисячі нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому понад 15 тисяч осіб.