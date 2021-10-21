Нові правила поїздок. На поїзд вже не пустили 18 пасажирів, двічі викликали поліцію
Фото: на потяги "Укрзалізниці" не пустили 18 людей, двічі викликали поліцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Внаслідок запровадження нових правил перевезень, протягом першої половини доби, на потяги УЗ не пустили 18 осіб. Двічі довелося викликати правоохоронців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Зазначається, що 18 людей не допустили до поїздки через відсутність одного з документів:
- сертифіката про вакцинацію;
- документа, що підтверджує отримання хоча б однієї дози препарату;
- негативного теста на виявлення коронавірусу.
Двічі довелося викликати представників Національної поліції.
Людей, які не мали належні документи не пустили до поїздів:
- № 18 Ужгород - Харків - 5 пасажирів;
- № 81 Ужгород - Харків - 1 пасажир;
- № 252 Миколаїв - Харків - 3 пасажири;
- № 150 Ворохта - Полтава - 2 пасажири;
- № 45 Лисичанськ - Ужгород - 1 пасажир;
- № 724 Київ - Харків - 6 пасажирів.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про нові правила перевезень "Укрзалізниці". Вони набрали чинності вже з 21 жовтня.