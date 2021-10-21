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Нові правила поїздок. На поїзд вже не пустили 18 пасажирів, двічі викликали поліцію

Новость на русском →
Четвер 21 жовтня 2021 15:49
Нові правила поїздок. На поїзд вже не пустили 18 пасажирів, двічі викликали поліцію Фото: на потяги "Укрзалізниці" не пустили 18 людей, двічі викликали поліцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок запровадження нових правил перевезень, протягом першої половини доби, на потяги УЗ не пустили 18 осіб. Двічі довелося викликати правоохоронців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зазначається, що 18 людей не допустили до поїздки через відсутність одного з документів:

  • сертифіката про вакцинацію;
  • документа, що підтверджує отримання хоча б однієї дози препарату;
  • негативного теста на виявлення коронавірусу.

Двічі довелося викликати представників Національної поліції.

Людей, які не мали належні документи не пустили до поїздів:

  • № 18 Ужгород - Харків - 5 пасажирів;
  • № 81 Ужгород - Харків - 1 пасажир;
  • № 252 Миколаїв - Харків - 3 пасажири;
  • № 150 Ворохта - Полтава - 2 пасажири;
  • № 45 Лисичанськ - Ужгород - 1 пасажир;
  • № 724 Київ - Харків - 6 пасажирів.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про нові правила перевезень "Укрзалізниці". Вони набрали чинності вже з 21 жовтня.

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