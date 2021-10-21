Новые правила поездок. На поезд уже не пустили 18 пассажиров дважды вызывали полицию
Фото: на поезда "Укрзализныци" не пустили 18 человек, дважды вызвали полицию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Вследствие введения новых правил перевозок, в течение первой половины суток, на поезда УЗ не пустили 18 человек. Дважды пришлось вызывать правоохранителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Отмечается, что 18 человек не допустили к поездке из-за отсутствия одного из документов:
- сертификата о вакцинации;
- документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы препарата;
- отрицательного теста на обнаружение коронавируса.
Дважды пришлось вызывать представителей Национальной полиции.
Людей, которые не имели надлежащие документы не пустили в поезда:
- № 18 Ужгород - Харьков - 5 пассажиров;
- № 81 Ужгород - Харьков-1 пассажир;
- № 252 Николаев - Харьков - 3 пассажира;
- № 150 Ворохта - Полтава - 2 пассажира;
- № 45 Лисичанск - Ужгород - 1 пассажир;
- № 724 Киев - Харьков - 6 пассажиров.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о новых правилах перевозок "Укрзализныци". Они вступили в силу уже с 21 октября.