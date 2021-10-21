Новые правила поездок. На поезд уже не пустили 18 пассажиров дважды вызывали полицию

Вследствие введения новых правил перевозок , в течение первой половины суток, на поезда УЗ не пустили 18 человек. Дважды пришлось вызывать правоохранителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Отмечается, что 18 человек не допустили к поездке из-за отсутствия одного из документов:

сертификата о вакцинации;

документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы препарата;

отрицательного теста на обнаружение коронавируса.

Дважды пришлось вызывать представителей Национальной полиции.

Людей, которые не имели надлежащие документы не пустили в поезда: