Нову хвилю COVID в Україні очікують восени, але вона може бути раніше: названо умову
Фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України прогнозують, що нова хвиля коронавірусу прийде в Україну восени цього року. Однак нова хвиля COVID-19 може накрити Україну і раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЦГЗ у Facebook.
Нову хвилю прогнозують через поширення штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Станом на сьогодні цей штам вірусу вже виявили в 111 країнах і очікується, що він стане домінуючим у світі.
"Проте якщо населення не буде дотримуватися елементарних протиепідемічних вимог - носіння масок та дотримання дистанції - підйом захворюваності може статися і раніше", - наголосили у відомстві.
Крім того, у ЦГЗ закликають українців, особливо з груп ризику, вакцинуватися від коронавірусу, щоб легше перенести нову хвилю захворюваності.
Також у центрі дали поради, як уберегтися від коронавірусу:
- носіть маску, прикриваючи ніс і рот;
- дотримуйтеся фізичної дистанції;
- мийте руки з милом, користуйтесь антисептиками;
- не торкайтеся обличчя брудними руками;
- чхайте й кашляйте в згин ліктя чи в серветку;
- регулярно провітрюйте приміщення, дезінфікуйте поверхні;
- вакцинуйтеся.
Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як Україна готується до поширення штаму "Дельта".