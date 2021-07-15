Новую волну COVID в Украине ожидают осенью, но она может быть раньше: названо условие

Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины прогнозируют, что новая волна коронавируса придет в Украину осенью этого года. Однако новая волна COVID-19 может накрыть Украину и раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦОЗ в Facebook .

Новую волну прогнозируют из-за распространения штамма коронавируса под названием "Дельта". По состоянию на сегодня этот штамм вируса уже обнаружили в 111 странах и ожидается, что он станет доминирующим в мире.

"Однако если население не будет соблюдать элементарных противоэпидемических требований - ношение масок и соблюдение дистанции - подъем заболеваемости может произойти и раньше", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в ЦОЗ призывают украинцев, особенно из групп риска, вакцинироваться от коронавируса, чтобы легче перенести новую волну заболеваемости.

Также в центре дали советы, как уберечься от коронавируса: