Новую волну COVID в Украине ожидают осенью, но она может быть раньше: названо условие
Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины прогнозируют, что новая волна коронавируса придет в Украину осенью этого года. Однако новая волна COVID-19 может накрыть Украину и раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦОЗ в Facebook.
Новую волну прогнозируют из-за распространения штамма коронавируса под названием "Дельта". По состоянию на сегодня этот штамм вируса уже обнаружили в 111 странах и ожидается, что он станет доминирующим в мире.
"Однако если население не будет соблюдать элементарных противоэпидемических требований - ношение масок и соблюдение дистанции - подъем заболеваемости может произойти и раньше", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в ЦОЗ призывают украинцев, особенно из групп риска, вакцинироваться от коронавируса, чтобы легче перенести новую волну заболеваемости.
Также в центре дали советы, как уберечься от коронавируса:
- носите маску, прикрывая нос и рот;
- соблюдайте физическую дистанцию;
- мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками;
- не прикасайтесь к лицу грязными руками;
- чихайте и кашляйте в сгиб локтя или салфетку;
- регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхности;
- вакцинируйтесь.
Напомним, в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как Украина готовится к распространению штамма "Дельта".