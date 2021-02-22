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Нове похолодання йде в Україну: названа дата

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 11:42
Нове похолодання йде в Україну: названа дата Фото: похолодання (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде нове похолодання у східні та північні регіони. Вночі температура повітря опуститься до -19.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Синоптики прогнозують, що у середу будуть снігопади у вісьмох областях: Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській.

На сході буде хмарно, вдень температура повітря складе -4-9, а вночі -11-19. У центральних та південних областях вдень буде -1-7, а вночі -1-13. В північних областях значно похолодає, вдень буде -1-6, а вночі -11-17.

На заході буде тепло, там буде "плюсова температура" та мінлива хмарність. Вдень -1+14, а вночі -2+4.

Нове похолодання йде в Україну: названа дата

Втім, вже з 25 лютого в країні потепліє.

Нагадаємо, сьогодні в Україну прийшло різке потепління. Тепло у всіх областях, але на сході йде сніг. Мова йде про Донецьку та Луганські області.

РБК-Україна писало, що потепління протримається мінімум до середи, 24 лютого.

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Нове похолодання йде в Україну: названа дата
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