Вночі в низку областей прийдуть заморозки: синоптики розповіли в які
Фото: в Україну йдуть перші заморозки (pixabay.com)
Синоптики попереджають, що в Україну йдуть перші осінні заморозки. Вночі 6 та 7 вересня похолодає майже на всій території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Вночі 6 та 7 вересня заморозки на ґрунті 0-3 градуси оминуть тільки Закарпаття та південні області України.
Заморозки очікуються і 8 вересня. У середу різке похолодання до 0-3 градусів прогнозують у східних та південно-східних областях.
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.
Нагадаємо, сьогодні у Карпатах температура повітря опустилася до 0 градусів.